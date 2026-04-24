Llevan vacunación infantil hasta colonia Manantiales en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. — Para evitar traslados y facilitar el cuidado de la salud de los más pequeños, personal médico visitó la colonia Manantiales, donde acercó servicios de vacunación a niñas y niños en una jornada encabezada por la enfermera Araceli Botello Muñoz, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social y estudiantes de enfermería de Misiones Culturales.

Importancia de la vacunación en la comunidad

Durante la actividad, se aplicaron vacunas contra el sarampión y se revisaron cartillas en menores de 9 años, lo que permitió a varias familias ponerse al día sin tener que salir de su colonia. Vecinos aprovecharon el módulo instalado en el sector para proteger a sus hijos de enfermedades prevenibles.

Reacciones de los habitantes

Habitantes destacaron la importancia de que este tipo de campañas llegue directamente a las colonias, ya que muchas veces, por falta de tiempo o transporte, no acuden a los centros de salud, por lo que estas acciones representan un apoyo directo a la comunidad.

El personal hizo un llamado a madres y padres de familia a mantenerse atentos a próximas jornadas, subrayando que la vacunación no solo protege a cada niño, sino también a toda la comunidad.