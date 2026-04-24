Jurisdicción sanitaria realiza limpieza y descacharrización en el río sabinas

SABINAS, COAH.- Como parte de las acciones de prevención de enfermedades como el dengue, la Secretaria de Salud de Coahuila a través del departamento de vectores de la Jurisdicción Sanitaria No.3, realizó este martes acciones de limpieza, descacharrización y fumigación en el río Sabinas a la altura de la villa de Agujita.

Estas acciones forman parte del compromiso del gobierno del estado que encabeza Manolo Jiménez Salinas, a través de la Secretaría de Salud de Coahuila, que dirige el Dr.Eliud Aguirre Vázquez, para garantizar la prevención de enfermedades transmitidas por vectores.

Acciones de la autoridad

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No.3, Dr.Carlos Jiménez Villarreal dirigió las acciones junto al departamento de vectores y promoción a la salud, en donde se realizó limpieza de río Sabinas, descacharrización y fumigación en el sector.

Dr.Carlos Jiménez Villarreal, puntualizó que se deben llevar a cabo estas actividades para garantizar la eficacia de la fumigación, para completar el ciclo de acciones de prevención contra enfermedades como el dengue y la rickettsia.

Llamado a la población

Asimismo, hizo el llamado a la población en general a mantener espacios limpios, libres de acúmulos de agua que puede servir como criaderos de mosquitos, todo esto para en conjunto con la ciudadanía garantizar comunidades libres de enfermedades.

De esta manera, el gobierno estatal a través de la Secretaría de Salud de Coahuila, trabaja de manera diaria en los barrios, colonias y ejidos para brindar la salud de las y los coahuilenses.