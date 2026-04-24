Contactanos
Coahuila

Tigres A brilla con doble campeonato en finales infantiles de Nava

El equipo se corona en dos categorías y destaca talento local en una jornada llena de emoción y convivencia familiar.

Por Alberto Ibarra Riojas - 24 abril, 2026 - 03:39 p.m.
Tigres A brilla con doble campeonato en finales infantiles de Nava
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAVA, COAH. — En un ambiente familiar y lleno de emoción, se disputaron las finales de la Liga Municipal de Fútbol Infantil y Juvenil, donde el equipo Tigres A se convirtió en protagonista al conquistar dos campeonatos en distintas categorías, ante la presencia de padres de familia y aficionados que abarrotaron las canchas.

      Las finales de la Liga Municipal de Fútbol Infantil y Juvenil

      En la categoría 2012-2013, Tigres A logró imponerse a Leones en un duelo competitivo, destacando también el desempeño individual de Brando Edén Ávalos Tovar y Juan Adrián Valdez Jiménez como campeones goleadores, mientras que Fernando González Lira fue reconocido como mejor portero.

      Placeholder

      Éxito en la división 2014-2015

      Para la división 2014-2015, el conjunto volvió a levantar el trofeo tras vencer a Niupi, con Íker Raymundo Rangel García como máximo anotador y Miguel Isaías Torres de Hoyos como mejor guardameta, en otro encuentro que mantuvo a las familias al filo de la cancha.

      Padres y asistentes coincidieron en que este tipo de torneos fortalecen la convivencia, impulsan el talento local y fomentan valores como el trabajo en equipo, destacando el esfuerzo de jugadores, entrenadores y el respaldo constante de las familias.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados