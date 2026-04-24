Tigres A brilla con doble campeonato en finales infantiles de Nava

NAVA, COAH. — En un ambiente familiar y lleno de emoción, se disputaron las finales de la Liga Municipal de Fútbol Infantil y Juvenil, donde el equipo Tigres A se convirtió en protagonista al conquistar dos campeonatos en distintas categorías, ante la presencia de padres de familia y aficionados que abarrotaron las canchas.

Las finales de la Liga Municipal de Fútbol Infantil y Juvenil

En la categoría 2012-2013, Tigres A logró imponerse a Leones en un duelo competitivo, destacando también el desempeño individual de Brando Edén Ávalos Tovar y Juan Adrián Valdez Jiménez como campeones goleadores, mientras que Fernando González Lira fue reconocido como mejor portero.

Éxito en la división 2014-2015

Para la división 2014-2015, el conjunto volvió a levantar el trofeo tras vencer a Niupi, con Íker Raymundo Rangel García como máximo anotador y Miguel Isaías Torres de Hoyos como mejor guardameta, en otro encuentro que mantuvo a las familias al filo de la cancha.

Padres y asistentes coincidieron en que este tipo de torneos fortalecen la convivencia, impulsan el talento local y fomentan valores como el trabajo en equipo, destacando el esfuerzo de jugadores, entrenadores y el respaldo constante de las familias.