NAVA, Coahuila - Estudiantes, docentes, familias y habitantes de la Delegación Venustiano Carranza participaron en la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, mediante un desfile cívico-militar en el que también intervinieron elementos del 12.° Regimiento de Caballería.

Participación de la Comunidad

El recorrido reunió a contingentes de distintos planteles educativos, así como personal militar que participó con una escolta motorizada, la Bandera Nacional, el guion representativo del regimiento y vehículos Humvee.

Ceremonia de Conmemoración

Al concluir el desfile, se realizó una ceremonia frente a las oficinas de la Delegación, con honores a la Bandera y la entonación de los himnos Nacional Mexicano y Coahuilense. Como parte del programa, también se presentó una reseña sobre el movimiento revolucionario iniciado el 20 de noviembre de 1910 y las efemérides del mes.

La participación de estudiantes y familias permitió mantener presente esta fecha histórica entre las nuevas generaciones, en una jornada que combinó la memoria cívica con la convivencia comunitaria.