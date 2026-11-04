AHMSA: Ismael Leija defiende derechos de trabajadores ante crisis

Los trabajadores que cuentan con créditos de vivienda o casas de tipo obrera no enfrentarán afectaciones mayores ni perderán su patrimonio a pesar de la crisis y el cierre de operaciones de Altos Hornos de México (AHMSA), aseguró el dirigente sindical Ismael Leija Escalante.

Durante una entrevista reciente, el representante gremial detalló que existe un acompañamiento formal por parte de las instancias gubernamentales y de vivienda, destacando que el enlace sindical Jasiel Valdés se encuentra atendiendo de manera directa cualquier problemática relacionada con los financiamientos del Infonavit.

Acciones de la autoridad

En relación con las más de 120 viviendas de tipo obrera localizadas en las inmediaciones de la zona industrial, Leija indicó que se encuentran contempladas dentro del marco de salvaguarda y el avalúo general de las plantas mineras y siderúrgicas.

"Yo lo único que sí les puedo decir a esos compañeros que tienen casa tipo obrera es que no se preocupen... lo hemos puesto sobre la mesa y yo creo que nadie nos puede perjudicar más de lo que ya hemos estado", externó el líder gremial para llevar tranquilidad a la base trabajadora.

Detalles confirmados

Finalmente, en el marco del informe que deben presentar los acreedores garantizados —como Cargill y Banco Afirme— ante el Juzgado de Concursos Mercantiles, Leija manifestó su confianza en que se presenten avances sólidos en la conformación del consorcio inversionista, reiterando que la prioridad central de la organización sindical sigue siendo la defensa de los derechos de los obreros.