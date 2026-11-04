Reciben familias de Villa Unión apoyos alimentarios en la Plaza Principal

VILLA UNIÓN, Coahuila - Familias de Villa Unión acudieron a la Plaza Principal para recibir productos del programa alimentario "Huevo y Leche", mediante el cual se busca apoyar la economía de los hogares y facilitar el acceso a alimentos básicos.

Beneficios del programa 'Huevo y Leche'

La jornada forma parte de las entregas que se realizan en el municipio, donde se contempla beneficiar a más de 2 mil 120 habitantes. Para las familias, productos como huevo y leche representan un complemento para la despensa y una ayuda ante los gastos cotidianos de alimentación.

El programa es impulsado por el Gobierno del Estado, en coordinación con la administración municipal y Mejora Coahuila. Las entregas buscan llegar a distintos sectores de Villa Unión para ampliar la cobertura del apoyo.

Importancia de la continuidad en los apoyos

Aunque estos productos representan un alivio para la economía familiar, también persiste la importancia de que los apoyos tengan continuidad y lleguen oportunamente a quienes más los necesitan.