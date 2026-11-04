Faustino Aguilar Arocha advierte sobre el descenso de temperatura en Coahuila

Ante el descenso de temperatura previsto para los próximos días, la Secretaría de Salud llamó a la población a extremar precauciones para prevenir enfermedades y evitar complicaciones durante la temporada invernal.

¿Qué medidas se recomiendan?

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha, advirtió que los cambios bruscos de temperatura pueden afectar la salud, por lo que recomendó acudir al médico ante cualquier síntoma y evitar la automedicación.

Pidió especial cuidado a las personas con enfermedades crónicas o padecimientos delicados, además de evitar el consumo de medicamentos sin supervisión profesional, debido a los riesgos que representa para su salud.

Situación actual de enfermedades respiratorias

En cuanto a las enfermedades respiratorias, informó que hasta el momento no se ha registrado un incremento considerable en las consultas por estos padecimientos, aunque pidió mantener las medidas preventivas.

Aguilar Arocha destacó que los servicios de salud cuentan con vacunas disponibles y que la población ya está acudiendo a recibirlas, por lo que reiteró el llamado a aprovechar la protección que ofrece la vacunación durante esta temporada.