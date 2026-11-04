Cuestionan daños a obra de concreto hidráulico en calle Galeana de Nava

NAVA, Coahuila - Los daños ocasionados en la obra de concreto hidráulico de la calle Galeana han generado cuestionamientos sobre el cuidado de la infraestructura pública y las medidas de vigilancia para proteger una inversión que busca mejorar las condiciones de circulación en el municipio.

Aunque este tipo de pavimento está diseñado para ofrecer mayor durabilidad, los desperfectos registrados ponen en riesgo su conservación y podrían generar nuevos gastos de reparación con recursos públicos, afectando una obra que debería beneficiar a los habitantes durante varios años.

Supervisión y responsabilidad en la conservación de vialidades

La situación también abre dudas sobre quién debe garantizar la supervisión y el cuidado de las vialidades una vez concluidos los trabajos, pues la conservación de la infraestructura requiere tanto la responsabilidad ciudadana como medidas de protección por parte de las autoridades.

Ante lo ocurrido, se ofreció una recompensa de mil pesos a quien proporcione información que permita identificar a los responsables de los daños. También se solicitó la colaboración de los vecinos para aportar datos que ayuden a esclarecer lo sucedido.

Impacto en la comunidad y gastos adicionales

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de proteger las obras públicas, ya que cualquier deterioro termina afectando a la comunidad y puede representar gastos adicionales que salen del presupuesto destinado a atender las necesidades de la población.