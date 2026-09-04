Nava celebra la inclusión con música, baile y convivencia durante el Mes de la Discapacidad

NAVA, COAH.- Con música, baile y la participación de familias, el Centro de Atención Múltiple Número 40 de Nava dio inicio a las actividades con motivo del Mes de la Discapacidad, buscando generar espacios de convivencia e inclusión para sus alumnos.

La primera actividad llevó por nombre "Bailemos por la Discapacidad", una jornada en la que alumnos, padres de familia y personas de la comunidad tuvieron la oportunidad de convivir y participar juntos, haciendo de la inclusión una experiencia que involucra a todos.

Fátima Bautista Montoya, directora del CAM 40, destacó la importancia de que los estudiantes puedan disfrutar de este tipo de actividades, pero también de que la sociedad conozca su trabajo, sus capacidades y la importancia de abrir espacios donde puedan participar plenamente.

El Mes de la Discapacidad busca generar espacios de convivencia e inclusión para los alumnos del CAM 40.

Como parte de las actividades programadas, los alumnos también tendrán la oportunidad de visitar el Rancho Fénix, donde podrán tener contacto con la naturaleza, disfrutar de espacios de esparcimiento y convivir en un ambiente diferente al que cotidianamente desarrollan sus actividades.

Para los estudiantes, este tipo de experiencias representan momentos de alegría y convivencia, pero también oportunidades para fortalecer su participación y relación con otras personas, acompañados por sus familias y personal educativo.

La directora señaló que existe entusiasmo entre los alumnos por las actividades contempladas durante septiembre, especialmente por la visita al Rancho Fénix, donde algunos tendrán la oportunidad de reencontrarse con espacios naturales y disfrutar de actividades recreativas.

Fátima Bautista destaca la importancia de que la comunidad conozca las capacidades de los estudiantes.

Bautista Montoya también destacó la respuesta que ha encontrado en Nava desde su llegada al frente del plantel, señalando que se trata de una comunidad participativa y solidaria, donde las familias suelen involucrarse en las actividades y muestran disposición para apoyar a los estudiantes.

Los alumnos del CAM 40 visitarán el Rancho Fénix para disfrutar de actividades recreativas en la naturaleza.

El Mes de la Discapacidad representa así una oportunidad para recordar que la inclusión no corresponde únicamente a las instituciones educativas, sino que requiere de la participación de las familias y de toda la comunidad para construir espacios donde todos puedan convivir, participar y sentirse parte de Nava.