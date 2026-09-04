Fuera de peligro, lesionados de volcadura en la 57

Fuera de peligro se encuentran los dos hombres que ingresaron a la Clínica 7 del IMSS tras resultar lesionados en la volcadura de una camioneta que prestaba el servicio de “Raide” sobre la carretera federal 57.

Lesionados en el accidente

José García Sánchez, de 27 años, presentó únicamente un esguince cervical, sin que se detectaran otras lesiones, por lo que permanece bajo observación médica.

Por su parte, José Alfredo García, de 52 años, también se reporta fuera de peligro; sin embargo, debido al impacto que sufrió durante el accidente, los médicos le realizarán una tomografía computarizada (TAC) para descartar posibles contusiones internas.

Atención médica y evolución

El personal médico permanece al pendiente de los resultados de los estudios para determinar la evolución y situación de salud de ambos pacientes.

Por el momento, los dos permanecen bajo observación en el nosocomio y, de no presentarse complicaciones, podrían ser dados de alta durante las próximas horas.