Estudiantes del CECyTEC causan choque y dejan sin luz a sectores de Morelos

MORELOS, COAH. – Tres estudiantes del CECyTEC de Morelos se vieron involucrados esta tarde en un accidente vial, luego de que la camioneta en la que viajaban se impactara contra la barda de la secundaria local y un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Según testigos, los jóvenes realizaban maniobras de derrape cuando perdieron el control del vehículo, provocando daños materiales y dejando sin suministro eléctrico a algunos sectores de la ciudad. Vecinos señalaron que el percance generó alarma entre la comunidad educativa y transeúntes, quienes acudieron de inmediato a auxiliar a los involucrados.
Afortunadamente, los estudiantes no sufrieron lesiones de gravedad, aunque sí vivieron un fuerte susto. Autoridades locales y personal de la CFE se presentaron en el lugar para retirar la unidad dañada y restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas.
Vecinos y docentes hicieron un llamado a los jóvenes para que respeten las normas de tránsito y conduzcan con precaución, especialmente cerca de planteles escolares, con el fin de evitar incidentes que pongan en riesgo su seguridad y la de otros.