Estudiantes del CECyTEC causan choque y dejan sin luz a sectores de Morelos

MORELOS, COAH. – Tres estudiantes del CECyTEC de Morelos se vieron involucrados esta tarde en un accidente vial , luego de que la camioneta en la que viajaban se impactara contra la barda de la secundaria local y un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) .

Según testigos, los jóvenes realizaban maniobras de derrape cuando perdieron el control del vehículo, provocando daños materiales y dejando sin suministro eléctrico a algunos sectores de la ciudad. Vecinos señalaron que el percance generó alarma entre la comunidad educativa y transeúntes, quienes acudieron de inmediato a auxiliar a los involucrados.

Afortunadamente, los estudiantes no sufrieron lesiones de gravedad , aunque sí vivieron un fuerte susto. Autoridades locales y personal de la CFE se presentaron en el lugar para retirar la unidad dañada y restablecer el servicio eléctrico en las zonas afectadas.