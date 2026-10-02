Allende se queda sin ambulancias operativas ante cercanía de la Cabalgata

ALLENDE, COAH. – La capacidad de respuesta ante emergencias en Allende enfrenta una situación complicada, luego de que, de acuerdo con elementos de Protección Civil y Bomberos consultados por este medio, las tres ambulancias con las que cuenta el municipio permanecen fuera de servicio debido a diversas fallas mecánicas.

Los elementos, quienes solicitaron mantener su identidad en el anonimato por temor a posibles represalias, señalaron que actualmente las unidades se encuentran detenidas en las instalaciones de la central de Bomberos, lo que limita la atención de los servicios que diariamente se presentan en el municipio.

La falta de ambulancias en Allende limita la atención de emergencias diarias.

Ante esta situación, una ambulancia perteneciente al Patronato RACOM de Morelos se ha convertido en uno de los principales apoyos para atender emergencias en Allende, mientras que también se contempla recurrir a corporaciones de otros municipios cuando sea necesario.

La situación genera preocupación debido a la cercanía de la tradicional Cabalgata de Allende, evento que reúne a una gran cantidad de personas y que requiere una importante capacidad de respuesta por parte de los cuerpos de emergencia.

Una ambulancia de Morelos apoya en la atención de emergencias en Allende.

Los elementos consultados hicieron un llamado para que las unidades sean reparadas y puedan estar nuevamente disponibles, al considerar que contar con ambulancias operativas resulta indispensable para atender accidentes, enfermedades y cualquier otra emergencia que pueda presentarse.

La tradicional Cabalgata de Allende se aproxima, aumentando la preocupación por la falta de ambulancias.

La preocupación entre los propios cuerpos de emergencia radica en que, mientras las unidades permanecen fuera de servicio, la atención de algún incidente de mayor magnitud podría depender de ambulancias provenientes de otros municipios, lo que podría representar mayores tiempos de respuesta.