Rastrean en redes perfil atribuido a implicados en el ataque a secundaria de Torreón

Tras la agresión registrada en la Secundaria General Número 13 de Torreón, Coahuila, salió a la luz un perfil de TikTok presuntamente vinculado a uno de los sospechosos. La cuenta registraba una publicación realizada el 30 de septiembre —un día previo al incidente— acompañada del mensaje "Ya me toca a mí" y una serie de imágenes que muestran indumentaria y objetos coincidentes con los empleados durante la agresión.

El material difundido exhibía fotografías de armas blancas, artefactos diversos, simbología de corte satánico, así como referencias a autores de tiroteos previos y discursos de odio hacia las mujeres. Tras los hechos, la publicación acumuló comentarios dispares: mientras algunos cibernautas expresaron afinidad e incitaron a transmitir las agresiones, otros alertaron a las autoridades para exigir indagar a quienes celebraban o amenazaban con replicar el suceso.

Respecto al perfil de los imputados —dos hermanos y exalumnos del plantel—, el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, informó que en sus testimonios iniciales manifestaron intenciones de integrarse a comunidades virtuales y devoción por personajes involucrados en matanzas en el extranjero.

Por su parte, especialistas en salud mental y sociología analizaron los factores de riesgo detrás de este tipo de conductas: Efecto de validación e identificación: La psicóloga Karla Patricia Valdés expuso que la exposición a esta clase de discursos puede actuar como detonante en jóvenes vulnerables que experimentan exclusión, aislamiento o rencor personal, facilitando que otros adolescentes se identifiquen con dichas narrativas violentas.

Los especialistas destacaron que la marcada misoginia presente en las publicaciones, sumada a los testimonios que afirman que los atacantes gritaron que dirigían la agresión contra las mujeres, concuerda con los patrones de la subcultura incel (célibes involuntarios), un movimiento digital cuyas vertientes extremistas transforman la frustración social en discursos de odio y venganza de género.

Ante este panorama, los expertos enfatizaron la importancia de supervisar el consumo digital de los jóvenes y atender las señales de alerta dentro de las comunidades virtuales que legitiman la violencia.