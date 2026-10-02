Pone en riesgo financiamiento de 6 mil mdd para AHMSA incumplimiento de Domínguez

La estructura financiera que contemplaba hasta 6 mil millones de dólares para adquirir y reactivar Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA) enfrenta un punto de riesgo, luego de que Natures Agrimate LLC señalara un supuesto incumplimiento de José Arturo Domínguez Arteaga.

La empresa estadounidense sostiene que el empresario, quien intervino como apoderado legal de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), no cumplió con la aportación inicial de 600 millones de dólares, equivalente al 10 por ciento del monto contemplado en el acuerdo suscrito en 2025.

Natures Agrimate, establecida en Arizona, afirma que ese capital debía ser aportado por Domínguez Arteaga para avanzar en la estructura financiera destinada a la adquisición y posterior reactivación de AHMSA y MINOSA.

De acuerdo con la empresa estadounidense, se otorgaron diversas prórrogas para que el empresario acreditara su capacidad financiera y cumpliera con el primer pago, pero sostiene que los recursos no fueron transferidos en los términos establecidos.

La situación cobra relevancia debido a que aún quedan cinco días hábiles para que la propuesta de CIESA cumpla con los requisitos financieros establecidos dentro del procedimiento judicial de venta de AHMSA y MINOSA.

Durante la subasta realizada el 25 de septiembre, Domínguez Arteaga presentó una postura de mil 400 millones de dólares por AHMSA y MINOSA.

Sin embargo, en ese momento no acreditó documentalmente la solvencia ni la disponibilidad inmediata de los recursos ofrecidos.

La garantía de seriedad requerida para la operación ronda los 56.4 millones de dólares, mientras que el plazo concedido para acreditar esta y las condiciones financieras establecidas es de 10 días hábiles.

Por ahora, la operación no está cancelada y el plazo para cumplir con los requisitos continúa vigente.

No obstante, el señalamiento de Natures Agrimate coloca bajo revisión la estructura financiera que, de acuerdo con la empresa estadounidense, estaba prevista para respaldar la adquisición y reactivación de AHMSA y MINOSA.

NATURES AGRIMATE SEÑALA INCUMPLIMIENTO

Según Natures Agrimate, el acuerdo firmado en 2025 contemplaba un fondo de hasta 6 mil millones de dólares.

Del monto total, Domínguez Arteaga debía aportar inicialmente el 10 por ciento, equivalente a 600 millones de dólares.

La compañía estadounidense sostiene que esa cantidad no fue transferida conforme a lo pactado.

Natures Agrimate también afirma que, pese a no recibir la aportación inicial, proporcionó a Domínguez Arteaga información relacionada con el proyecto de AHMSA, incluidos planes operativos, estrategias para la adquisición de la siderúrgica y documentación considerada propiedad intelectual.

La empresa asegura conservar minutas y documentos firmados relacionados con la operación.

Posibles Consecuencias Legales

Además, informó que analiza cancelar el contrato vinculante celebrado con Domínguez Arteaga y acudir a las vías civiles y mercantiles para reclamar las consecuencias económicas que considere procedentes por el supuesto incumplimiento.

El señalamiento de Natures Agrimate no significa que el fondo de hasta 6 mil millones de dólares haya sido descartado judicialmente ni que la oferta de CIESA haya sido cancelada.

Tampoco se ha establecido públicamente que Natures Agrimate sea de manera definitiva la fuente de los recursos para cubrir los mil 400 millones de dólares ofrecidos durante la subasta.

La información disponible tampoco acredita que los 6 mil millones de dólares hayan sido constituidos o que actualmente se encuentren disponibles para la operación de AHMSA.

La existencia, vigencia y alcance económico del acuerdo señalado por Natures Agrimate deberán acreditarse documentalmente.

La postura de mil 400 millones de dólares presentada por CIESA continúa dentro del procedimiento de venta, pero todavía no representa una compraventa definitiva de AHMSA y MINOSA.

El proceso judicial requiere acreditar la garantía de seriedad, la solvencia y la disponibilidad de los recursos ofrecidos antes de avanzar hacia una eventual adjudicación.

Con cinco días hábiles aún por delante, el cumplimiento de esos requisitos será determinante para conocer si la propuesta puede avanzar.

Mientras tanto, el señalamiento de Natures Agrimate sobre la falta de aportación de 600 millones de dólares representa un elemento adicional en la revisión de la estructura financiera que se había planteado para la adquisición y reactivación de AHMSA y MINOSA.