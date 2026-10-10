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Coahuila

Animales sueltos provocan accidente en carretera Morelos-Zaragoza

Un conductor resultó herido y dos caballos murieron tras el choque en la carretera estatal 29, evidenciando el peligro de animales en las vías.

Por Alberto Ibarra Riojas - 10 octubre, 2026 - 01:38 p.m.
Una camioneta terminó fuera de la carretera estatal 29 tras impactar contra dos caballos en el tramo Morelos-Zaragoza.
Una camioneta terminó fuera de la carretera estatal 29 tras impactar contra dos caballos en el tramo Morelos-Zaragoza.
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      MORELOS, Coahuila - Un conductor resultó lesionado y dos caballos murieron luego de un accidente registrado en la carretera estatal número 29, en el tramo Morelos-Zaragoza, donde los animales cruzaron repentinamente el camino y fueron impactados por una camioneta.

      El automovilista, identificado como César N., de 38 años y originario de Zaragoza, conducía una Chevrolet S10 Max modelo 2026 cuando ocurrió el choque. Tras el impacto, perdió el control de la unidad y terminó fuera de la carpeta asfáltica, derribando parte de una malla ciclónica.

      Paramédicos de Morelos le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital General de Allende, donde sería valorado; los reportes preliminares indicaron que sus lesiones no eran de gravedad.

      Riesgos de animales sueltos en carreteras

      El accidente vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que representan los animales sueltos en las carreteras de Cinco Manantiales, donde su presencia puede ocasionar colisiones, lesiones y daños materiales.

      La situación también evidencia la importancia de que los propietarios mantengan a sus animales bajo resguardo para evitar que invadan las vías de circulación y pongan en peligro tanto a conductores como a los propios animales.

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