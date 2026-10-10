Animales sueltos provocan accidente en carretera Morelos-Zaragoza

MORELOS, Coahuila - Un conductor resultó lesionado y dos caballos murieron luego de un accidente registrado en la carretera estatal número 29, en el tramo Morelos-Zaragoza, donde los animales cruzaron repentinamente el camino y fueron impactados por una camioneta.

El automovilista, identificado como César N., de 38 años y originario de Zaragoza, conducía una Chevrolet S10 Max modelo 2026 cuando ocurrió el choque. Tras el impacto, perdió el control de la unidad y terminó fuera de la carpeta asfáltica, derribando parte de una malla ciclónica.

Paramédicos de Morelos le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital General de Allende, donde sería valorado; los reportes preliminares indicaron que sus lesiones no eran de gravedad.

Riesgos de animales sueltos en carreteras

El accidente vuelve a poner sobre la mesa el riesgo que representan los animales sueltos en las carreteras de Cinco Manantiales, donde su presencia puede ocasionar colisiones, lesiones y daños materiales.

La situación también evidencia la importancia de que los propietarios mantengan a sus animales bajo resguardo para evitar que invadan las vías de circulación y pongan en peligro tanto a conductores como a los propios animales.