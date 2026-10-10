IMSS garantiza atención y someterá aumento salarial a consulta

MONCLOVA, COAH.- Luego de las movilizaciones realizadas por trabajadores y jubilados del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social aseguró que sus unidades médicas y hospitales operan con normalidad y que los servicios están garantizados.

El IMSS informó que los servicios de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, atención de partos y hemodiálisis se mantienen en operación. Señaló que, durante la jornada de las protestas, más de 400 mil trabajadoras y trabajadores registraron su asistencia y laboraron con normalidad.

Incremento Salarial y Consulta

Sobre el incremento salarial, el Instituto precisó que el aumento aprobado por el Congreso Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) es de 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones.

Ante el rechazo expresado por grupos de trabajadores y jubilados, la Secretaría de Gobernación instaló una mesa de diálogo entre la dirigencia del SNTSS, trabajadores inconformes y un trabajador jubilado. Como resultado, el próximo 14 de octubre los trabajadores decidirán sobre el incremento mediante una consulta con voto libre, personal, directo y secreto.

El proceso contará con el acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El IMSS aseguró que respetará la decisión que tomen los trabajadores. En la mesa también fueron planteadas demandas como el regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones y la eliminación de las Afores.

El Instituto aclaró que estos temas requieren cambios en la ley y no corresponden a decisiones que pueda tomar directamente.

Respecto a otros reclamos, el IMSS señaló que mantiene junto con el sindicato un espacio permanente para atender asuntos como el abasto de medicamentos e insumos, los tiempos de espera, la conservación y mantenimiento de instalaciones, el trato digno y la cobertura de plazas.

Crecimiento de la Plantilla del IMSS

El Instituto informó además que desde 2019 su plantilla de trabajadores de base creció en 94 mil 631 personas, al pasar de 360 mil 823 a 455 mil 454 trabajadoras y trabajadores. Entre ellos se encuentran más de 27 mil médicos especialistas y 26 mil 777 enfermeras.

En el mismo periodo, agregó, el incremento salarial promedio fue de 6.94 por ciento anual. El IMSS reiteró su respeto a la decisión que adopten los trabajadores el 14 de octubre y señaló que la atención a los derechohabientes continuará como prioridad.