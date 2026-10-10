AHMSA adeuda 60 mdp de predial; posible venta abre esperanza de recuperar el recurso

MONCLOVA, COAH.- La posible venta de Altos Hornos de México (AHMSA) abrió una nueva esperanza para recuperar alrededor de 60 millones de pesos que la empresa adeuda por concepto de impuesto predial al Ayuntamiento de Monclova, informó Amador Garza, director de Ingresos.

El funcionario señaló que la administración municipal mantiene la expectativa de que se concrete la operación, al considerar que representaría una oportunidad para avanzar en la recuperación del adeudo, un asunto que lleva varios años pendiente y que también involucra a otras instancias de gobierno.

"Ya hay una esperanza más fuerte. Ojalá y así sea", expresó Garza, quien reconoció que se trata de un tema que ha requerido tiempo y seguimiento.

Explicó que el cobro no fue cancelado, sino que se estableció un acuerdo durante el primer semestre de 2023, en medio de la situación legal de la empresa y del procedimiento relacionado con el concurso mercantil.

A partir de entonces, el asunto quedó sujeto a las condiciones de ese proceso.

Proceso de Cobro y Recuperación

Posteriormente, tras los acontecimientos relacionados con el desalojo de AHMSA, la administración municipal anterior continuó con el procedimiento de cobro, al que el actual gobierno dio seguimiento.

Garza indicó que la recuperación del recurso se encuentra en manos del área jurídica y de Ejecución Fiscal, que deberán determinar las vías para proceder conforme a las condiciones legales del caso.

Respecto a la posibilidad de ofrecer algún descuento a la empresa si se concreta su venta, el director de Ingresos explicó que las negociaciones corresponderían al alcalde Carlos Villarreal Pérez.

Añadió que el Ayuntamiento está en disposición de analizar alternativas que permitan avanzar en el pago, sin que ello signifique que exista ya un acuerdo específico sobre descuentos para AHMSA.

Alternativas de Pago y Beneficios Fiscales

El funcionario recordó que actualmente se encuentran vigentes beneficios fiscales, entre ellos la condonación de recargos aprobada nuevamente y un descuento adicional del cinco por ciento, aunque no precisó si estos incentivos serían aplicables al adeudo de la acerera.

Garza sostuvo que el objetivo no se limita a recuperar el impuesto pendiente, sino que también se busca contribuir a que avance la situación de la empresa, debido a las implicaciones que tiene para los trabajadores de AHMSA.