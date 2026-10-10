Revisan mochilas en secundarias de Morelos para prevenir riesgos

Elementos del Mando Coordinado Policial participaron en el Operativo Mochila realizado en la Escuela Secundaria General Morelos y la Telesecundaria Espinoza Romero, ubicada en el ejido Los Álamos, con el objetivo de detectar objetos o sustancias que pudieran representar un riesgo para la comunidad escolar.

Importancia de la Prevención en la Seguridad Escolar

En las revisiones participaron docentes, autoridades educativas y representantes de los comités de padres de familia. Aunque estas acciones buscan prevenir incidentes, también ponen sobre la mesa la necesidad de atender los problemas de seguridad escolar desde la prevención, la comunicación familiar y la atención oportuna de situaciones que puedan afectar a los estudiantes.

La seguridad dentro de las escuelas no depende únicamente de revisar mochilas, sino también de generar confianza entre alumnos, maestros y familias.

Respeto a los Derechos de los Estudiantes

Si estas acciones continúan de manera periódica, será importante garantizar que se realicen con respeto a la privacidad y dignidad de los menores, sin convertir las medidas preventivas en prácticas que vulneren sus derechos.