APARATOSO: Choca vehículo contra cerca en Allende

Allende, Coahuila. – Un fuerte susto se llevaron vecinos del sector poniente, luego de que un automóvil marca Neón terminara impactado contra la cerca perimetral de un terreno ubicado sobre la calle Venustiano Carranza, donde anteriormente operaba la empresa Wangler.
El percance ocurrió la mañana de este jueves y movilizó a elementos de Seguridad Pública, así como a personal de Protección Civil y Bomberos de Allende, quienes acudieron al sitio para verificar la situación y descartar riesgos mayores.
De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales, tanto en el vehículo como en la estructura metálica del inmueble. La unidad resultó seriamente afectada en su parte frontal tras el impacto.
Hasta el momento, las causas del accidente permanecen bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes. Vecinos de la zona señalaron que en ese tramo suelen registrarse incidentes debido al exceso de velocidad con que circulan algunos conductores.