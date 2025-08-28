APARATOSO: Choca vehículo contra cerca en Allende

Allende, Coahuila. – Un fuerte susto se llevaron vecinos del sector poniente, luego de que un automóvil marca Neón terminara impactado contra la cerca perimetral de un terreno ubicado sobre la calle Venustiano Carranza , donde anteriormente operaba la empresa Wangler .

El percance ocurrió la mañana de este jueves y movilizó a elementos de Seguridad Pública , así como a personal de Protección Civil y Bomberos de Allende , quienes acudieron al sitio para verificar la situación y descartar riesgos mayores.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas , únicamente daños materiales, tanto en el vehículo como en la estructura metálica del inmueble. La unidad resultó seriamente afectada en su parte frontal tras el impacto.