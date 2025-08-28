Avanza proceso de identificación De mineros en Pasta de Conchos

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Como parte del procedimiento de rescate e identificación de los mineros atrapados en la mina Pasta de Conchos, un total de 21 familias han sido notificadas oficialmente sobre la recuperación e identidad de sus seres queridos.

Así lo dio a conocer el licenciado Julio Sánchez Morales, subdelegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Coahuila, quien destacó el compromiso de las autoridades por brindar un proceso digno y respetuoso a cada familia involucrada.

De las 21 familias notificadas, 17 ya han recibido la entrega digna de los restos de sus seres queridos, mientras que los cuatro restantes se encuentran en proceso.

Este procedimiento se completará durante los últimos días de agosto y el mes de septiembre, en coordinación con las instituciones que conforman el Mando Unificado de Pasta de Conchos.

Hasta el momento, se han logrado recuperar los restos de 23 mineros, restan aún dos por identificar, lo que mantiene la esperanza de cierre para las familias que continúan esperando noticias.

Mientras tanto, las autoridades han reiterado su compromiso de continuar con los trabajos hasta completar el proceso de identificación.

Cabe señalar, fue el pasado 22 de agosto, cuando se realizó la entrega digna de Arturo García Díaz.

Este avance representa un paso importante en el largo camino hacia la justicia y la memoria de los trabajadores de Pasta de Conchos. Las autoridades continúan trabajando con sensibilidad y responsabilidad, buscando brindar paz a las familias que durante años han esperado respuestas.

De esta manera, la sociedad coahuilense permanece atenta y solidaria ante este proceso que honra la vida y la dignidad de quienes perdieron la vida en el desarrollo de carbón, la madrugada de aquel 19 de febrero del 2006.