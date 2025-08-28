Villa Unión apoya traslado de libros en escuelas del municipio

Villa Unión, Coahuila. – Estudiantes de distintas escuelas del municipio recibieron apoyo en el traslado de libros y materiales escolares, como parte de las acciones implementadas para fortalecer la educación y facilitar el inicio del ciclo escolar 2025–2026 .

Estas labores permiten que niñas, niños y jóvenes cuenten con mejores herramientas de aprendizaje, respaldando el esfuerzo de docentes y personal educativo en su labor diaria.

La comunidad escolar destacó la importancia de este tipo de apoyos, que contribuyen a garantizar que los estudiantes tengan los recursos necesarios para continuar su formación académica y avanzar hacia un mejor futuro.