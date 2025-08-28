Jóvenes en moto arrastran a perrito, lastiman sus patas; vecinos exigén justicia

MONCLOVA, COAH.– Vecinos de la colonia Jardines del Valle denunciaron un acto de extrema crueldad animal, luego que varios jóvenes a bordo de motocicletas arrastraron a un perro pastor alemán por la calle Río Nazas, ocasionándole heridas de gravedad.

El animal fue jalado desde su cola por varios metros entre Río Lerma y Río Aguanaval, lo que le provocó la pérdida de piel en sus patas, uñas arrancadas y múltiples laceraciones.

Testigos auxiliaron de inmediato al can y lo trasladaron a una veterinaria cercana, donde el médico confirmó que se encontraba en estado delicado y requería suturas de urgencia.

Los colonos hicieron un llamado a la comunidad para revisar las cámaras de seguridad de la zona y así identificar a los responsables. "No es posible que alguien disfrute causando este sufrimiento, pedimos que se castigue a quien lo hizo", señaló un vecino indignado.

El veterinario que atiende al pastor alemán destacó el carácter noble del animal y lamentó que hubiera sido víctima de tal ensañamiento. Indicó que, aunque sus lesiones son serias, se espera que pueda recuperarse con cuidados intensivos.

Autoridades municipales fueron notificadas del caso y se espera que inicien las investigaciones correspondientes.

Los habitantes de Jardines del Valle insisten en que este hecho no quede impune y exhortan a quienes tengan información a reportarla de inmediato a la Policía.