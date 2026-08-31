Madre e hija detenidas tras riña en Monclova

Riña entre familias en Monclova

Dos policías municipales fueron agredidos durante la madrugada al intervenir para controlar una riña entre dos familias en la colonia 21 de Marzo. Una adolescente y su madre fueron detenidas por su presunta participación en el enfrentamiento.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 horas sobre la calle 35, casi en el cruce con la calle 11, donde vecinos solicitaron la intervención de las autoridades debido a una pelea entre integrantes de dos familias.

Al llegar varias unidades policiacas, los agentes intervinieron para separar a los involucrados y evitar que el conflicto continuara. Sin embargo, algunos participantes respondieron contra los uniformados.

Durante el altercado, dos policías fueron golpeados y arañados. Uno de ellos, identificado como Zambrano, recibió un golpe con un bate, mientras que otra agente presentó algunas contusiones.

A pesar de las agresiones, ninguno de los oficiales sufrió lesiones de consideración ni requirió atención médica especializada.

Los policías lograron controlar la situación y detuvieron a una adolescente identificada como Ximena y a su madre, ambas señaladas por su participación en la riña.

Acciones de la autoridad

En tanto, los individuos que presuntamente atacaron directamente a los agentes se refugiaron dentro de un domicilio. Al encontrarse en el interior del inmueble, los policías no pudieron asegurarlos en ese momento.

Madre e hija fueron trasladadas a la comandancia municipal, donde quedaron bajo arresto y a disposición de las autoridades correspondientes, encargadas de determinar su situación legal.

El enfrentamiento generó la movilización de varias unidades policiacas en el sector. Las autoridades continuaron con las diligencias para establecer plenamente la identidad y participación de las personas que agredieron a los oficiales.

Impacto en la comunidad

La riña, iniciada como un conflicto entre vecinos, terminó con dos policías agredidos y dos personas detenidas.