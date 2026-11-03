Auxilian a conductores con problemas mecánicos en Nava y Venustiano Carranza

Conductores que enfrentan problemas mecánicos han recibido apoyo en calles de Nava y la delegación Venustiano Carranza, principalmente ante situaciones como neumáticos ponchados o vehículos que quedan varados y no pueden avanzar.

Estas dificultades pueden complicar los traslados cotidianos y dejar a los automovilistas detenidos en la vía pública. En algunos casos, el apoyo consiste en cambiar una llanta o empujar la unidad hasta un lugar seguro donde pueda continuar su recorrido.

Este tipo de auxilio representa una ayuda para quienes enfrentan desperfectos imprevistos y necesitan resolver la situación para retomar su camino, especialmente cuando no cuentan con herramientas o asistencia inmediata.