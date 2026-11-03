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Coahuila

Familias de Gigedo reciben apoyos alimentarios en Villa Unión

El programa Huevo y Leche beneficiará a más de 2 mil 120 habitantes mediante la entrega de productos básicos.

Por Alberto Ibarra - 03 noviembre, 2026 - 03:32 p.m.
Familias del sector Gigedo recibieron productos básicos como parte del programa alimentario "Huevo y Leche".
Familias del sector Gigedo recibieron productos básicos como parte del programa alimentario "Huevo y Leche".
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      VILLA UNIÓN, Coahuila - Familias del sector Gigedo recibieron apoyos alimentarios del programa "Huevo y Leche", una iniciativa que busca ayudar a la economía de los hogares mediante la entrega de productos básicos para su alimentación.

      Beneficios del programa 'Huevo y Leche'

      El programa contempla beneficiar a más de 2 mil 120 habitantes de Villa UniÓN, por lo que la distribución continuará de manera gradual en otros sectores del municipio.

      Para las familias, recibir huevo y leche representa un respaldo para cubrir parte de los gastos cotidianos y complementar la despensa, especialmente ante el costo de los productos de primera necesidad.

      Continuidad en la entrega de apoyos

      Las entregas seguirán en distintas zonas de Villa UniÓN, con la intención de que más habitantes puedan acceder a este apoyo.

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