Raúl N., alias "El Yuyo", vinculado por el homicidio de Ignacio Vázquez

FRONTERA, COAH.- Raúl N., alias "El Yuyo", fue vinculado a proceso por el homicidio calificado de Ignacio Vázquez, conocido como "Nachito", a quien presuntamente atacó en más de 40 ocasiones con un arma blanca y cuyo cuerpo fue localizado enterrado en el patio de una vivienda de la colonia Praderas del Norte, en Frontera.

La resolución fue emitida por el juez Nelson Ulises Ibarra, durante la audiencia inicial celebrada a la una de la tarde de este martes en la sala 3 del Centro de Justicia Penal de Frontera, donde el Ministerio Público, representado por Aletiah Torres, expuso los hechos ocurridos el sábado 31 de octubre.

Durante la audiencia, la representación social presentó fotografías, videos y testimonios para reconstruir la agresión y las circunstancias en las que fue localizado el cuerpo de la víctima.

Detalles del ataque a Ignacio Vázquez

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, fueron vecinos del imputado quienes escucharon los gritos de auxilio de Ignacio y presenciaron cómo Raúl N. presuntamente lo golpeaba y lo atacaba repetidamente con un arma blanca. El número de lesiones habría superado las 40.

Ante la agresión, los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades. Cuando los elementos llegaron al domicilio, el señalado presuntamente los amenazó; sin embargo, observaron que tenía las manos manchadas de sangre, situación que derivó en su detención.

Posteriormente, mediante una orden de cateo en el inmueble ubicado en la privada Canarios número 204, las autoridades localizaron el cuerpo de Ignacio enterrado en el patio de la propiedad, lo que permitió establecer también el presunto ocultamiento del cadáver.

La imputación contempla los delitos de homicidio calificado, con las agravantes de ventaja, alevosía, traición, brutal ferocidad y ocultamiento de cadáver.

Medidas cautelares y próximas audiencias

Tras escuchar los argumentos y los datos de prueba, el juez determinó vincular a proceso a Raúl N., quien permanecerá internado en las celdas del C4 como medida cautelar mientras continúa el procedimiento.

La defensa pública solicitó la duplicidad del término constitucional por 144 horas para continuar con la investigación, por lo que la audiencia se reanudará el próximo 7 de noviembre a las 10:00 de la mañana.

Asimismo, los abogados del imputado solicitaron que se le practique una valoración médica y pericial por parte del CESAME, con el propósito de determinar si presenta alguna condición que pudiera hacerlo inimputable. La solicitud deberá ser atendida dentro del procedimiento judicial.