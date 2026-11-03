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Coahuila

Santos Nava FC se corona campeón de la Liga Municipal de Fútbol 11

La competencia finalizó con la premiación de los equipos y jugadores más destacados.

Por Alberto Ibarra - 03 noviembre, 2026 - 03:16 p.m.
Santos Nava FC obtuvo el campeonato de la Liga Municipal de Fútbol 11, mientras que Negros consiguió el segundo lugar.
Santos Nava FC obtuvo el campeonato de la Liga Municipal de Fútbol 11, mientras que Negros consiguió el segundo lugar.
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      Santos Nava FC se coronó campeón de la Liga Municipal de Fútbol 11, luego de una temporada en la que distintos equipos de la localidad compitieron por el título y demostraron su talento en la cancha.

      Reconocimientos Individuales

      Durante la premiación, el equipo Negros recibió el reconocimiento como subcampeón, mientras que Efraín Pecina, integrante de esa escuadra, fue distinguido como máximo goleador del torneo.

      En los reconocimientos individuales también destacaron Antonio Valdés y Javier Alejandro García, ambos de Santos Nava FC, quienes fueron reconocidos por su desempeño como porteros.

      Conclusiones de la Temporada

      Con esta ceremonia concluyó una temporada que reunió a jugadores y aficionados en torno al fútbol, una actividad que además de la competencia fomenta la convivencia y mantiene activo el deporte entre la comunidad de Nava.

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