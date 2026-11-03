Mujer pide ayuda a vecinos tras presunta agresión de su pareja en Nava

NAVA, Coahuila - Una mujer de 34 años fue trasladada a un hospital de Piedras Negras luego de presuntamente ser agredida por su pareja sentimental durante una discusión registrada alrededor de las 9:00 de la noche.

Detalles de la agresión

La afectada, identificada como Abigail N., señaló que el hombre, identificado como Oracio N., habría utilizado un bate para golpearla en la parte posterior de la cabeza y ocasionarle otras lesiones.

Ante la agresión, la mujer pidió ayuda a vecinos del sector, quienes solicitaron apoyo al número de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja la trasladaron inicialmente al Centro de Salud de Nava y, posteriormente, al Hospital General Salvador Chavarría, en Piedras Negras, para recibir atención especializada.

Estado de la investigación

Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención del presunto agresor ni sobre la presentación de una denuncia formal por estos hechos.