Arranca el Recolectrón

ALLENDE, COAH. - Será hasta el próximo domingo que se instalará en las antiguas bodegas de Obras Públicas el centro de acopio para recibir todos los aparatos electrónicos que ya no funcionen, así lo informó el director de Obras Públicas Municipales, Reynaldo Rivera.

La ubicación del centro de acopio estará ubicada en la zona centro en las calles Abasolo, entre Hidalgo y Terán, por lo que se invita a la comunidad a que acuda a dejar sus aparatos inservibles.

Este programa se realiza por medio del Ayuntamiento en coordinación con la Secretaría de Protección del medio ambiente del Estado y se estará recibiendo dichos aparatos hasta el próximo domingo.

Cabe recalcar que la intención del alcalde Antero Alvarado es mejorar el ambiente ecológico de la comunidad, además de coadyuvar al impacto del medio ambiente que genera estos aparatos electrónicos.