Claudia Garza fortalece cercanía con la ciudadanía en el segundo día de campaña

Sabinas, Coahuila (06 de mayo 2026) .– En el marco de su segundo día de campaña, la candidata a diputada local por el tercer distrito, Claudia Garza, recorrió un importante sector de la colonia Jorge B. Cuéllar mediante un recorrido "toca-toca", donde tuvo la oportunidad de dialogar directamente con las familias y exponerles su proyecto de trabajo.

Durante esta actividad, la candidata fue recibida con apertura por los habitantes, a quienes reiteró su compromiso de mantener una agenda cercana a la ciudadanía, basada en el trabajo en equipo para fortalecer un Coahuila blindado. En ese sentido, destacó la importancia de consolidar el modelo de seguridad implementado por el gobierno estatal, el cual —señaló— responde al interés de la población por contar con mayor prevención y proximidad.

Claudia Garza también subrayó que entre sus principales compromisos se encuentra la gestión de presupuestos que permitan destinar más recursos a la obra pública. Asimismo, planteó impulsar programas y obras sociales orientadas a fortalecer la salud popular, la inclusión y el apoyo a personas con discapacidad.

En materia de desarrollo económico, destacó la relevancia de promover créditos y becas dirigidos a emprendedores, jóvenes, trabajadores del campo, mujeres y jefes de familia. De igual manera, reiteró su compromiso de gestionar la llegada de más empresas que generen fuentes de empleo.

Como parte de su agenda, la candidata sostuvo reuniones con grupos de ciudadanos en las colonias Centenario e Ismael Rodríguez, donde recibió muestras de confianza y respaldo a su proyecto.

La abanderada de la alianza PRI-UDC, invitó a la ciudadanía a participar en la jornada electoral del próximo 7 de junio, brindándole su confianza a través del voto.