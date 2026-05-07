Son alumnos de la Escuela "Benito Juárez" destacan estudiantes de primaria en OCI y Atletismo Nacional

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Dos alumnos de la Escuela Primaria "Benito Juárez" de la Villa de Palaú resultaron seleccionados para participar tanto en la Etapa Estatal de la Olimpiada del Conocimiento como en la Etapa Nacional en Atletismo, poniendo en alto el nombre de su plantel y de la Región Carbonífera.

El profesor Alejandro Cuevas, director de la institución educativa, informó que, Jesús Elián Martínez Ramírez realizó un excelente desempeño en el examen de conocimiento infantil, reflejo de su gran compromiso, esmero y dedicación. El alumno ha sido instruido por su maestra Amalia Krystal, quien lo acompañó durante todo el proceso de preparación.

Logros destacados de los alumnos

En tanto, con disciplina, compromiso, esfuerzo y apoyo de sus padres, el niño Diego Cárdenas Berrones destacó en su participación en la ciudad de Monclova en la disciplina de atletismo en 75 metros planos. El alumno es dirigido por su maestro de educación física, Ernesto Cibrián Alonso y pasará a los Juegos Deportivos Escolares Nacionales.

"Como docentes nos sentimos sumamente orgullosos de ambos estudiantes y celebramos el destacado logro de nuestros alumnos. Sabemos que su futura participación también será muy satisfactoria, por lo que hacemos extensivas las felicitaciones tanto a ellos como a sus padres y maestros", destacó el profesor Cuevas.

Fechas importantes para las competencias

Cabe señalar que la etapa nacional de atletismo se desarrollará del 26 al 30 de mayo en Guadalajara, mientras que la fecha para la etapa estatal de la Olimpiada del Conocimiento aún está por definirse, externó el director del plantel.