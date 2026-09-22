Arranca nueva temporada de las Ligas Municipales Infantil y Juvenil en Nava

Nava, Coah.- Con la participación de 60 equipos, arrancó una nueva temporada de las Ligas Municipales Infantil y Juvenil de Nava, en las ramas femenil y varonil, brindando nuevamente a niñas, niños y jóvenes un espacio para competir, convivir y mantenerse activos.

La inauguración reunió a los equipos que durante las próximas jornadas estarán participando en sus respectivos encuentros, acompañados por familiares y personas cercanas que seguirán de cerca cada partido.

Para los menores y jóvenes, formar parte de una liga representa mucho más que competir. Es también una oportunidad para aprender a trabajar en equipo, desarrollar disciplina y compartir con otros jugadores que tienen el mismo gusto por el deporte.

La participación de 60 equipos refleja el interés que existe entre las familias por mantener a sus hijos involucrados en actividades deportivas, aprovechando los espacios disponibles para la recreación y la convivencia.

Las ramas femenil y varonil permitirán que más deportistas formen parte de la temporada y tengan la oportunidad de representar a sus equipos durante los diferentes encuentros que se desarrollarán en las próximas semanas.

Impacto en la comunidad

Con el inicio de las ligas, también comienza una temporada en la que las familias volverán a reunirse alrededor del deporte, apoyando a sus hijos y convirtiendo cada jornada en un espacio de convivencia para la comunidad.

El reto para los equipos será mantener la constancia durante la temporada, pero para muchos de los participantes el principal objetivo será disfrutar, aprender y seguir formando parte de una actividad que contribuye a mantener a la niñez y juventud alejadas del sedentarismo.