Niños con discapacidad disfrutan jornada de deporte en Nava

Nava, Coah.- Una jornada de deporte, convivencia y alegría disfrutaron niñas y niños con condiciones especiales en la Unidad Deportiva Pachín, como parte de las actividades del Mes de la Discapacidad.

Durante el encuentro, los menores participaron en diferentes actividades recreativas y deportivas, compartiendo juegos y momentos de diversión en un ambiente pensado para ellos y sus familias.

Para quienes viven de cerca la discapacidad, contar con espacios donde niñas y niños puedan participar, jugar y convivir representa una oportunidad importante para fortalecer su desarrollo y sentirse parte activa de la comunidad.

La jornada en la Unidad Deportiva Pachín reunió a niños y familias en un ambiente inclusivo.

La jornada también permitió que los participantes convivieran con compañeros y familias, dejando de lado por un momento las actividades cotidianas para disfrutar de una tarde diferente, llena de alegría y compañerismo.

Este tipo de encuentros muestran la importancia de que los espacios deportivos y recreativos sean accesibles e incluyentes, de manera que todas las niñas y los niños tengan la posibilidad de disfrutar de actividades junto a otros menores.

Actividades recreativas y deportivas fortalecen el desarrollo de niños con discapacidad en Nava.

El Mes de la Discapacidad representa también una oportunidad para recordar que la inclusión no debe limitarse a una fecha del calendario, sino formar parte de la vida diaria de las comunidades, procurando que nadie quede fuera de las actividades sociales, deportivas y recreativas.