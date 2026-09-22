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Coahuila

Niños con discapacidad disfrutan jornada de deporte en Nava

La Unidad Deportiva Pachín fue escenario de una jornada de convivencia y actividades recreativas durante el Mes de la Discapacidad.

Por Alberto Ibarra Riojas - 22 septiembre, 2026 - 03:27 p.m.
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      Nava, Coah.- Una jornada de deporte, convivencia y alegría disfrutaron niñas y niños con condiciones especiales en la Unidad Deportiva Pachín, como parte de las actividades del Mes de la Discapacidad.

      Durante el encuentro, los menores participaron en diferentes actividades recreativas y deportivas, compartiendo juegos y momentos de diversión en un ambiente pensado para ellos y sus familias.

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      Para quienes viven de cerca la discapacidad, contar con espacios donde niñas y niños puedan participar, jugar y convivir representa una oportunidad importante para fortalecer su desarrollo y sentirse parte activa de la comunidad.

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      La jornada en la Unidad Deportiva Pachín reunió a niños y familias en un ambiente inclusivo.

      La jornada también permitió que los participantes convivieran con compañeros y familias, dejando de lado por un momento las actividades cotidianas para disfrutar de una tarde diferente, llena de alegría y compañerismo.

      Este tipo de encuentros muestran la importancia de que los espacios deportivos y recreativos sean accesibles e incluyentes, de manera que todas las niñas y los niños tengan la posibilidad de disfrutar de actividades junto a otros menores.

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      Actividades recreativas y deportivas fortalecen el desarrollo de niños con discapacidad en Nava.

      El Mes de la Discapacidad representa también una oportunidad para recordar que la inclusión no debe limitarse a una fecha del calendario, sino formar parte de la vida diaria de las comunidades, procurando que nadie quede fuera de las actividades sociales, deportivas y recreativas.

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