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Coahuila

Buscan a familiares de hombre accidentado

Jesús Salais Álvarez, de 60 años, está hospitalizado tras un accidente en las vías del ferrocarril.

Por Carolina Salomón - 22 septiembre, 2026 - 02:05 p.m.
Jesús Álvarez permanece hospitalizado en el Amparo Pape y se busca localizar a sus familiares.
Jesús Álvarez permanece hospitalizado en el Amparo Pape y se busca localizar a sus familiares.
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      MONCLOVA, COAH.- Autoridades y ciudadanía buscan a familiares de Jesús Salais Álvarez, quien refiere tener 60 años de edad y haber nacido el 4 de junio de 1966. De acuerdo con la información proporcionada, Salais Álvarez señala tener su domicilio en la colonia Colinas de Santiago, en Monclova.

      El hombre sufrió un accidente al llegar a su colonia, en el área de las vías del ferrocarril, y actualmente recibe atención médica en el Hospital Amparo Pape de Benavides.

      Ante esta situación, se solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a algún familiar que pueda acudir al hospital y establecer contacto con él.

      Las personas que lo reconozcan o tengan información sobre sus familiares pueden comunicarse con las autoridades correspondientes.

      La solicitud también pide compartir la información para ampliar su difusión y contribuir a localizar a sus familiares.

      • CLAVES DE LA NOTA: · Jesús Salais Álvarez refiere tener 60 años y haber nacido el 4 de junio de 1966.
      • · Señala tener domicilio en la colonia Colinas de Santiago.

      · Permanece hospitalizado en el Amparo Pape tras sufrir un accidente en las vías del ferrocarril.

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