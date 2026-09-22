Buscan a familiares de hombre accidentado

MONCLOVA, COAH.- Autoridades y ciudadanía buscan a familiares de Jesús Salais Álvarez, quien refiere tener 60 años de edad y haber nacido el 4 de junio de 1966. De acuerdo con la información proporcionada, Salais Álvarez señala tener su domicilio en la colonia Colinas de Santiago, en Monclova.

El hombre sufrió un accidente al llegar a su colonia, en el área de las vías del ferrocarril, y actualmente recibe atención médica en el Hospital Amparo Pape de Benavides.

Ante esta situación, se solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a algún familiar que pueda acudir al hospital y establecer contacto con él.

Las personas que lo reconozcan o tengan información sobre sus familiares pueden comunicarse con las autoridades correspondientes.

La solicitud también pide compartir la información para ampliar su difusión y contribuir a localizar a sus familiares.

CLAVES DE LA NOTA: · Jesús Salais Álvarez refiere tener 60 años y haber nacido el 4 de junio de 1966 .

refiere tener y haber nacido el . · Señala tener domicilio en la colonia Colinas de Santiago.

· Permanece hospitalizado en el Amparo Pape tras sufrir un accidente en las vías del ferrocarril.