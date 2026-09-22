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Coahuila

Elías queda libre; Juanito regresará con su madre

El paramédico Elías N. obtuvo libertad bajo vigilancia tras el escándalo del supuesto abandono del bebé Juanito.

Por Azucena Tenorio - 22 septiembre, 2026 - 02:22 p.m.
Elías N paramédico de Castaños, quedó en libertad tras el procedimiento abreviado por falsedad en declaraciones.
Elías N paramédico de Castaños, quedó en libertad tras el procedimiento abreviado por falsedad en declaraciones.
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      CABEZA PRINCIPAL: Elías queda libre; Juanito volverá con mamá. CASTAÑOS, COAH.- El caso del bebé Juanito, que en junio conmocionó a la Región Centro tras ser reportado como abandonado dentro de un contenedor de basura en Castaños, entra en una nueva etapa: el paramédico Elías N.

      Libertad de Elías N

      quedó en libertad tras llegar a un acuerdo judicial y, de manera extraoficial, el menor regresaría con su madre, Damaris.

      La verdad detrás del rescate

      La historia que comenzó como un supuesto rescate heroico dio un giro cuando la Fiscalía General del Estado estableció que el recién nacido nunca estuvo dentro del contenedor y que el propio Elías N., entonces paramédico de Protección Civil de Castaños, había asistido e

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