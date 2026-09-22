Trabajadores denuncian presuntas irregularidades con terrenos en Zaragoza

Zaragoza, Coah.- Una nueva controversia enfrenta al Ayuntamiento de Zaragoza, luego de que trabajadores municipales denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con terrenos cuyos propietarios han fallecido, se encuentran intestados o mantienen rezagos en el pago del predial.

Los empleados, quienes solicitaron mantener su identidad bajo resguardo, señalaron al alcalde Evelio Vara Rivera y a una integrante de la Sindicatura Municipal, además de mencionar la posible intervención de otras áreas del Ayuntamiento. Según su versión, algunos predios serían identificados desde Catastro para posteriormente facilitar su regularización y eventual venta a terceros.

Reviviendo un escándalo anterior

El tema revive un antecedente ocurrido el año pasado, cuando este medio informó sobre la intención de utilizar un inmueble abandonado para instalar oficinas del DIF. Después de que los propietarios aparecieron y reclamaron el predio, el alcalde informó ante Cabildo que finalmente no se utilizaría.

Ante los nuevos señalamientos, los trabajadores pidieron a propietarios y familiares de personas fallecidas revisar la situación jurídica y catastral de sus terrenos, así como mantenerse atentos a cualquier trámite relacionado con sus propiedades.

Expectativa de respuesta del Ayuntamiento

Hasta el momento, las acusaciones no han sido acreditadas por una autoridad. Se espera un posicionamiento del Ayuntamiento y, en su caso, que las instancias correspondientes determinen si existe alguna irregularidad y deslinden responsabilidades.