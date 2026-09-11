Arranca nueva temporada del Sóftbol Femenil Slow Pitch en Nava

NAVA, COAH. — Con la participación de equipos locales, arrancó una nueva temporada de la Liga Municipal de Sóftbol Femenil Slow Pitch, brindando nuevamente a las jugadoras de Nava un espacio para competir, mantenerse activas y disfrutar de su deporte.

El inicio de la temporada representa una oportunidad para que mujeres de distintas edades continúen practicando sóftbol, al tiempo que comparten experiencias dentro y fuera del terreno de juego.

Más allá de la competencia, la liga se ha convertido en un punto de encuentro para las deportistas, quienes encuentran en cada jornada una oportunidad para convivir, hacer equipo y fortalecer los lazos entre quienes forman parte de esta disciplina.

La actividad también refleja el crecimiento de la participación femenina en el deporte local, con equipos que regresan a la competencia con el objetivo de mejorar su desempeño y buscar buenos resultados durante la temporada.

La directiva de la liga, encabezada por Pedro Mendoza como presidente e Ignacio Cerda como secretario, estará al frente de la organización de esta nueva campaña, en la que las jugadoras volverán a encontrarse semana a semana en el terreno de juego.

Con el inicio de esta temporada, el sóftbol femenil vuelve a ocupar un espacio importante dentro de la actividad deportiva de Nava, ofreciendo a las mujeres una alternativa para ejercitarse, competir y disfrutar de la convivencia que genera el deporte.