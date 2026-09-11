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Coahuila

Niñas y niños disfrutan jornada de convivencia e inclusión en Rancho Fénix

Menores de Condiciones Especiales y del CAM 40 participaron en un paseo al aire libre como parte del Mes de la Discapacidad.

Por Alberto Ibarra Riojas - 11 septiembre, 2026 - 04:55 p.m.
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      NAVA, COAH. — Una jornada de convivencia, recreación y contacto con la naturaleza vivieron niñas y niños de Condiciones Especiales y del CAM 40 durante un paseo realizado en el Rancho Fénix, como parte de las actividades del Mes de la Discapacidad.

      El encuentro permitió a los menores salir de la rutina y disfrutar de un espacio al aire libre, donde pudieron convivir, conocer el entorno y compartir momentos de alegría con familiares, personal y personas que los acompañaron durante la actividad.

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      El paseo en Rancho Fénix

      Para las familias, este tipo de experiencias representan una oportunidad para fortalecer la inclusión y generar espacios donde niñas y niños puedan participar en actividades recreativas de acuerdo con sus necesidades, al tiempo que disfrutan de nuevas experiencias.

      Durante la jornada también se contó con el apoyo de personal de las áreas de Salud, Bomberos y Educación, además de personas que se sumaron para hacer posible el traslado, la atención y el desarrollo del paseo.

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      Actividades del Mes de la Discapacidad

      Las actividades del Mes de la Discapacidad buscan también visibilizar la importancia de crear comunidades más incluyentes, donde las personas con discapacidad tengan acceso a espacios de convivencia, recreación y participación social.

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      El paseo en el Rancho Fénix dejó momentos de alegría y convivencia para los menores, pero también un llamado a continuar generando actividades que permitan a las familias compartir, aprender y disfrutar juntas en un ambiente de respeto e inclusión.

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