Arranca Taller de Primavera en Nava con alegría y creatividad

Nava, Coah.– Entre risas, colores y entusiasmo, niñas y niños iniciaron el Taller de Primavera, integrándose a actividades que combinan creatividad, aprendizaje y momentos de sana convivencia.

Desde el arranque, el ambiente se llenó de energía positiva y participación activa de los pequeños.

El Taller de Primavera reúne a niños en bibliotecas de Nava para actividades creativas.

Las sesiones se realizan en distintas bibliotecas del municipio, que se han convertido en puntos de encuentro donde los menores pueden expresarse y desarrollar nuevas habilidades.

En estos espacios, además de aprender, fortalecen la convivencia y el trabajo en equipo.

Padres destacan la importancia de los talleres para el desarrollo de sus hijos en Nava.

Padres de familia resaltaron el valor de este tipo de actividades, al considerar que ayudan a sus hijos a aprovechar su tiempo de forma productiva.

También destacaron que estos talleres despiertan la imaginación y refuerzan la confianza en los niños.

La comunidad de Nava apoya iniciativas que fomentan la convivencia y creatividad infantil.

Habitantes coincidieron en que fomentar estos espacios contribuye a una niñez más activa y a una comunidad más unida.

Señalaron que seguir impulsando este tipo de iniciativas es clave para el desarrollo integral de las nuevas generaciones.