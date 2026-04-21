Aseguran casi 10 kilos de droga en cateo en comunidad Río Bravo

Allende, Coah. – Un cateo realizado en una vivienda de la comunidad de Río Bravo, en el municipio de Allende, dejó como saldo el aseguramiento de casi 10 kilogramos de diversas drogas, en un operativo coordinado entre elementos de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El cateo se realizó en un domicilio de la calle Venustiano Carranza en Río Bravo.

La intervención se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Venustiano Carranza número 204, en la comunidad de Río Bravo, muy cerca de la carretera federal 57, luego de que un juez autorizara la orden de revisión correspondiente.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron el inmueble y localizaron además 21 cajas de cigarrillos electrónicos tipo "wax", cuya comercialización está prohibida, por lo que también fueron decomisados.

Las autoridades también decomisaron 21 cajas de cigarrillos electrónicos prohibidos.

De manera adicional, se informó que esta misma semana el Ejército aseguró 1.2 kilogramos de marihuana que eran enviados a través de paquetería con destino a Piedras Negras, siendo detectados en un punto de inspección ubicado en el kilómetro 53 de la carretera 57, también en Allende, en relación con actividades en la misma zona de Río Bravo.