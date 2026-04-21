Contactanos
Coahuila

En Sabinas presentan ante juez penal a agresor de Osiel Alejandro N

El presunto atacó con arma blanca a la víctima, provocándole dos heridas de gravedad intercostales

Por Teresa Muñoz - 21 abril, 2026 - 02:36 p.m.
En Sabinas presentan ante juez penal a agresor de Osiel Alejandro N
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, informó que el individuo señalado como responsable de herir de gravedad a Osiel Alejandro N., de 25 años de edad, será presentado ante un Juez de Control del Juzgado Penal con sede en el municipio de Sabinas, donde se resolverá su situación jurídica.

      El hecho ocurrió durante un evento realizado en este Pueblo Mágico el pasado fin de semana y derivó en la intervención de los tres órdenes de gobierno para lograr la detención del presunto agresor.

      De acuerdo con el reporte médico, Osiel Alejandro sufrió laceraciones intercostales en el lado izquierdo, por lo que recibió atención inmediata en un hospital privado de esta ciudad para luego ser trasladado a un nosocomio de la ciudad de Nueva Rosita.

      Las autoridades médicas lo reportaron como estable, aunque las lesiones fueron consideradas de gravedad en el momento de la agresión, con una profundidad de al menos 4 centímetros.

      La Fiscalía detalló que el detenido ya se encuentra a disposición del Juez de la causa y es en estos momentos que se lleva a cabo la audiencia inicial. En esta diligencia, el Ministerio Público presentará los cargos correspondientes y solicitará las medidas cautelares necesarias, además de la posible vinculación a proceso por el delito que se le imputa.

      Cabe recordar los hechos se registraron, cuando el ahora lesionado intentó intervenir para separar a dos mujeres que discutían. En ese momento, un varón lo atacó, provocándole las heridas que lo llevaron al hospital.

      Testigos oculares identificaron al agresor con el nombre de Jasiel N., lo que permitió a las autoridades dar seguimiento a la investigación.

      La coordinación entre la Fiscalía y los tres niveles de gobierno fue clave para la captura del presunto responsable, quien ahora enfrentará la justicia.

      Detalles confirmados

      La audiencia de este martes será determinante para definir su situación legal y establecer las medidas que garanticen tanto la seguridad de la víctima como el debido proceso.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados