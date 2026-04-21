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Coahuila

Joven sufre grave accidente al ser arrollado por tren en Nava

Intento de descenso terminó en tragedia; la víctima se encuentra en estado delicado.

Por Alberto Ibarra Riojas - 21 abril, 2026 - 03:16 p.m.
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      Nava, Coah. – Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este martes en los patios ferroviarios "El Gavilán", luego de que un joven resultara gravemente lesionado tras ser arrollado por un tren en movimiento.

      De acuerdo con los primeros reportes, el lesionado fue identificado como Abel Martínez Romero, de 24 años, quien presuntamente intentó descender del tren cuando su ropa se atoró, lo que provocó que fuera alcanzado por la máquina. Su acompañante logró bajar sin sufrir lesiones y de inmediato solicitó apoyo.

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      Paramédicos del cuerpo de Bomberos de Nava acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios, logrando estabilizarlo antes de trasladarlo de urgencia al Hospital General de Nava, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

      El accidente ocurrió en los patios ferroviarios 'El Gavilán'

      En tanto, elementos de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron las indagatorias correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.

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