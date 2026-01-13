Controlan incendio en vivienda de la colonia Presidentes, en Allende

ALLENDE, COAH. — Un incendio registrado la tarde del lunes en una casa habitación ubicada en la calle Tomás Navarro número 105, de la colonia Presidentes, movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de Allende, quienes lograron controlar la situación sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con José Raúl Garza Tron, director de Bomberos, el reporte se recibió a través del sistema de emergencias 911, alertando sobre el siniestro en el inmueble. Al arribar las unidades, los elementos detectaron que el fuego se concentraba en el cuarto trasero de la vivienda, contiguo al patio, por lo que se procedió de inmediato a realizar las labores de control y sofocación.

La vivienda es propiedad de Leydi Diana Araiza Mares, de 36 años de edad, quien habita el domicilio junto a tres adultos y un menor. Afortunadamente, ninguno se encontraba en riesgo al momento del incidente, ya que el área afectada estaba desocupada.

Acciones de la autoridad

El incendio provocó daños en aproximadamente el 60 por ciento del cuarto, mientras que el 40 por ciento restante pudo ser rescatado gracias a la rápida intervención del personal de Bomberos, evitando que el fuego se propagara al resto de la vivienda.