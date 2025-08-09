Atienden accidente en la carretera Morelos–Zaragoza

Morelos, Coah. – La madrugada de este sábado, unidades de Protección Civil y Bomberos de Morelos respondieron a un llamado de auxilio por un accidente registrado en el kilómetro 3 de la carretera 29 , en el tramo Morelos–Zaragoza , donde una camioneta tipo pickup terminó siniestrada.

Bajo el mando de Hugo Martín Zubeldía Cantú , el personal de emergencias acudió de inmediato al lugar para brindar apoyo y asegurar la zona, mientras se evaluaban posibles riesgos y se verificaba la condición de los ocupantes.