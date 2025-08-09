Atienden accidente en la carretera Morelos–Zaragoza

Morelos, Coah. – La madrugada de este sábado, unidades de Protección Civil y Bomberos de Morelos respondieron a un llamado de auxilio por un accidente registrado en el kilómetro 3 de la carretera 29, en el tramo Morelos–Zaragoza, donde una camioneta tipo pickup terminó siniestrada.
Bajo el mando de Hugo Martín Zubeldía Cantú, el personal de emergencias acudió de inmediato al lugar para brindar apoyo y asegurar la zona, mientras se evaluaban posibles riesgos y se verificaba la condición de los ocupantes.
Hasta el momento no se han confirmado las causas del percance, ni el número de personas afectadas. Las autoridades mantienen un perímetro de seguridad y continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, exhortando a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por esta vía.