Atienden reporte por presencia de serpiente en vivienda de la colonia El Encino en Nava

NAVA, COAH.- Elementos de Protección Civil atendieron un reporte ciudadano en un domicilio ubicado sobre la calle Tomás Urbina, en la colonia El Encino, tras la detección de una situación de riesgo en un árbol del lugar.

Atención a reportes ciudadanos

Al arribar al sitio, se confirmó la presencia de una serpiente en un encino localizado en la parte posterior de la vivienda, la cual se encontraba entre las ramas, generando inquietud entre los habitantes por el posible peligro.

El personal especializado realizó una inspección detallada para evaluar el nivel de riesgo y posteriormente aplicó maniobras preventivas para controlar la situación, priorizando en todo momento la seguridad de la familia.

Acciones de la autoridad

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar de inmediato este tipo de casos, evitando intentar manipular a los animales, ya que este tipo de intervenciones requieren de un manejo adecuado para prevenir accidentes.