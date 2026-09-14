Atropellan a joven ciclista en pleno centro de Nava

NAVA, COAH. — Un joven que circulaba en bicicleta resultó lesionado luego de ser atropellado por un vehículo en el cruce de las calles Manuel Acuña y Venustiano Carranza, en la zona centro de Nava.

El accidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia, quienes acudieron al lugar para brindar atención al ciclista, quien manifestó presentar dolor en diferentes partes del cuerpo después del impacto.

Paramédicos de Bomberos realizaron una primera valoración y posteriormente trasladaron al joven al Centro de Salud de Nava, donde quedó bajo atención médica para determinar el alcance de las lesiones.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre la gravedad de su estado de salud, por lo que se espera que posteriormente se conozca el resultado de la valoración médica.

El conductor del vehículo permaneció en el lugar y quedó a disposición de elementos del Mando Coordinado, mientras se llevan a cabo las diligencias correspondientes.

Acciones de la autoridad

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer, con base en las investigaciones, las responsabilidades que correspondan.

Impacto en la comunidad

El hecho vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de extremar precauciones en los cruces del centro de Nava, especialmente ante la convivencia entre vehículos, bicicletas y peatones.