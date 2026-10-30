Cae automóvil en zanja y vecinos alertan por riesgos en calle Galeana
Habitantes reportan que un tramo de la vialidad cerca de la escuela Martín Torres es intransitable y representa un riesgo para los automovilistas.
Resumen
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¿Preguntas y respuestas?
ALLENDE, Coahuila - Una zanja sobre la calle Galeana, a la altura de la escuela Martín Torres, provocó daños a un automóvil cuyo conductor cayó en el desnivel, situación que llevó a vecinos a alertar sobre las condiciones de la vialidad y el riesgo para quienes transitan por el sector.
De acuerdo con el reporte de una persona afectada, el tramo se encuentra prácticamente intransitable y representa un peligro para otros conductores, especialmente ante la posibilidad de que más vehículos caigan en la excavación.
Los habitantes solicitaron que se señale o bloquee el área mientras se atiende el problema, para evitar nuevos incidentes y daños materiales. También pidieron la intervención de las áreas responsables de seguridad, protección civil y obras públicas para revisar las condiciones de la calle y realizar las reparaciones necesarias.