Cae automóvil en zanja y vecinos alertan por riesgos en calle Galeana

ALLENDE, Coahuila - Una zanja sobre la calle Galeana, a la altura de la escuela Martín Torres, provocó daños a un automóvil cuyo conductor cayó en el desnivel, situación que llevó a vecinos a alertar sobre las condiciones de la vialidad y el riesgo para quienes transitan por el sector.

De acuerdo con el reporte de una persona afectada, el tramo se encuentra prácticamente intransitable y representa un peligro para otros conductores, especialmente ante la posibilidad de que más vehículos caigan en la excavación.

Los habitantes solicitaron que se señale o bloquee el área mientras se atiende el problema, para evitar nuevos incidentes y daños materiales. También pidieron la intervención de las áreas responsables de seguridad, protección civil y obras públicas para revisar las condiciones de la calle y realizar las reparaciones necesarias.