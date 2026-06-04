Automovilista derrapa bajo la lluvia y termina dentro de predios de la CFE

NAVA, COAH.– Un automovilista vivió momentos de tensión luego de perder el control de su unidad sobre la Carretera Federal 57 y terminar dentro de los terrenos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras derrapar a consecuencia de la lluvia registrada durante la tarde.

El percance ocurrió a la altura de la Central Termoeléctrica Carbón I, cuando el conductor se desplazaba en dirección de Nava hacia Piedras Negras. Según relató, otro vehículo se incorporó de manera repentina a su trayectoria, por lo que intentó esquivarlo para evitar una colisión.

Sin embargo, las condiciones del pavimento mojado provocaron que la unidad perdiera adherencia, saliera de la carpeta asfáltica y se proyectara hacia un costado de la carretera. Durante su trayectoria, el automóvil impactó y derribó parte de la cerca perimetral de la planta.

La unidad avanzó varios metros dentro de la propiedad hasta quedar detenida entre la maleza. A pesar de lo aparatoso del accidente y de los daños ocasionados al cercado, el conductor resultó ileso y no fue necesario su traslado a un hospital.

El incidente generó la movilización de personal encargado de asegurar el área mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo y evaluar los daños ocasionados en la infraestructura.