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Coahuila

Automovilista derrapa bajo la lluvia y termina dentro de predios de la CFE

El conductor perdió el control de su vehículo sobre la Carretera Federal 57 y derribó parte de una cerca perimetral; afortunadamente resultó ileso.

Por Alberto Ibarra Riojas - 04 junio, 2026 - 03:22 p.m.
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      NAVA, COAH.– Un automovilista vivió momentos de tensión luego de perder el control de su unidad sobre la Carretera Federal 57 y terminar dentro de los terrenos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tras derrapar a consecuencia de la lluvia registrada durante la tarde.

      El percance ocurrió a la altura de la Central Termoeléctrica Carbón I, cuando el conductor se desplazaba en dirección de Nava hacia Piedras Negras. Según relató, otro vehículo se incorporó de manera repentina a su trayectoria, por lo que intentó esquivarlo para evitar una colisión.

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      Sin embargo, las condiciones del pavimento mojado provocaron que la unidad perdiera adherencia, saliera de la carpeta asfáltica y se proyectara hacia un costado de la carretera. Durante su trayectoria, el automóvil impactó y derribó parte de la cerca perimetral de la planta.

      La unidad avanzó varios metros dentro de la propiedad hasta quedar detenida entre la maleza. A pesar de lo aparatoso del accidente y de los daños ocasionados al cercado, el conductor resultó ileso y no fue necesario su traslado a un hospital.

      El incidente generó la movilización de personal encargado de asegurar el área mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo y evaluar los daños ocasionados en la infraestructura.

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