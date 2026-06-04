Capacitan a ganaderos de Zaragoza para prevenir el Gusano Barrenador

ZARAGOZA, COAH.– Productores ganaderos de la región participaron en una capacitación especializada sobre la prevención, detección y atención del Gusano Barrenador del Ganado, considerada una de las principales amenazas para la salud y productividad del sector pecuario.

La jornada se realizó en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Zaragoza, donde el supervisor estatal de SENASICA, Ronel Aguilar Meza, impartió una plática enfocada en las medidas preventivas que deben aplicarse en ranchos y unidades de producción para evitar la propagación de esta plaga.

Capacitación y participación de ganaderos

Durante la capacitación se abordaron temas relacionados con la identificación temprana de casos, el tratamiento adecuado de heridas en los animales, la importancia de la vigilancia constante y los protocolos que deben seguirse ante cualquier sospecha de infestación.

Los asistentes conocieron además los riesgos que representa el Gusano Barrenador para la producción ganadera, ya que puede causar lesiones severas en el ganado, afectar su desarrollo y generar pérdidas económicas si no se detecta y atiende oportunamente.

En total participaron 65 ganaderos, quienes mostraron interés en fortalecer las acciones de prevención y mantener actualizados sus conocimientos para proteger sus hatos. La capacitación también permitió intercambiar experiencias y resolver dudas sobre las medidas recomendadas para preservar la sanidad animal.

Impacto en la comunidad ganadera

Los productores coincidieron en que la información recibida contribuirá a reforzar el cuidado del ganado y a preservar una actividad que representa una fuente importante de empleo e ingresos para numerosas familias de la región.