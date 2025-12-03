Carlos Villarreal encabeza pase de lista en Monclova: refuerzan seguridad

Con el objetivo de fortalecer la disciplina institucional, consolidar la coordinación operativa y avanzar en el Modelo de Seguridad de Coahuila impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal encabezó junto al fiscal general Federico Fernández Montañez y al secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez el Pase de Lista y Revista de corporaciones, así como la entrega de unidades destinadas a reforzar el despliegue operativo en la región.

En el evento, al que asistieron la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú; el alcalde de Candela, Fernando Juárez y el alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, se realizó también la entrega simbólica de uniformes, reafirmando el compromiso de dignificar la labor policial y mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones.

El Pase de Lista y Revista tiene como objetivo verificar el estado de fuerza, fortalecer la disciplina institucional y consolidar la coordinación entre la Policía de Acción y Reacción, Policías Estatales, Grupo de Reacción Estratégica de la Fiscalía, Agencia de Investigación Criminal, Policías Municipales y el Grupo de Reacción Región Centro.

En su mensaje el Fiscal de Coahuila afirmó que: "En Coahuila, la seguridad se construye en equipo día con día. Vamos a seguir cuidando Coahuila entre todos, con orden, disciplina y una estrategia que une a nuestras corporaciones para proteger a las familias."

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal reiteró el compromiso de Monclova con la coordinación estatal y municipal: "El trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez y con todas las corporaciones es clave para mantener la seguridad de nuestra ciudad. Seguiremos fortaleciendo este modelo conjunto, porque la tranquilidad de las familias de Monclova es nuestra prioridad".

Un poco más temprano, el alcalde asistió a la entrega de reconocimientos otorgados por OXXO a elementos de la Policía Municipal y Estatal, donde se destacó el compromiso de las corporaciones y la colaboración entre instituciones públicas, sector privado y sociedad civil para fortalecer la seguridad y proteger a las familias de Monclova y la Región Centro.